Momenti di tensione al corteo degli studenti a Palermo. Una trentina di giovani vestiti tutti di nero ha cercato di spezzare in due il lungo serpentone che ha occupato gran parte della via Libertà e la via Ruggero Settimo.

Al momento la manifestazione era una grande festa. Hanno spezzato in due gli studenti creando il panico.

Tanta gente, anche genitori con i figli delle scuole medie ha rischiato di essere schiacciata sul cantiere della metropolitana.

“Sono stati attimi di paura, mio figlio è ancora scosso – dice Giovanni Guadagna – Io sto accompagnando mio figlio alla manifestazione. Siamo dovuti fuggire. Questo gruppo di giovani vestiti di nero ha fatto irruzione nella zona di via Ruggero Settimo nei pressi dell’ex palazzo dell’Msi. Hanno caricato i giovani studenti. Noi siamo fuggiti. Al momento il corteo è fermo e ci sono i poliziotti antisommossa che sono intervenuti in massa. Fino a quel punto il corteo è stata una meravigliosa espressione di democrazia”.