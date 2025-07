Un uomo di 53 anni palermitano è stato investito da uno scooter guidato da un giovane bagherese di 20 anni. Tutti e due sono andati a finire in ospedale. Il pedone in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana nella corsia laterale nella zona di Bonagia.

Gli agenti della polizia municipale stanno indagando se lo scontro sia avvenuto sulle strisce pedonali. Proprio nei pressi dove è stato trovato lo scooter c’è un attraversamento pedonale. Le condizioni del motociclista non sono gravi.