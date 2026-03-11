Appuntamento con il concorso gastronomico il 10 aprile a Terrasini

Dopo alcuni anni di pausa torna nel programma di Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi il concorso gastronomico Penne all’Agrodolce, appuntamento ormai iconico della manifestazione. L’edizione 2026 riporta in cucina i professionisti dell’informazione, che per una sera metteranno da parte taccuini e microfoni per cimentarsi tra fornelli e ingredienti.

Il format resta quello che negli anni ha contribuito al successo dell’iniziativa. I giornalisti partecipanti prepareranno un piatto nelle cucine del CdsHotels Città del Mare di Terrasini, scegliendo tra quattro categorie: antipasti, primi, secondi e dolci.

La gara si svolgerà venerdì 10 aprile alle 20, durante la serata inaugurale della 28ª edizione di Travelexpo, appuntamento che riunisce operatori turistici, istituzioni e imprese del settore. La manifestazione rappresenta da quasi trent’anni uno dei principali momenti di incontro per il comparto turistico in Sicilia.

Giusi Battaglia madrina dell’edizione 2026

La novità principale di quest’anno è la presenza di una madrina d’eccezione. Giusi Battaglia, conosciuta dal pubblico televisivo come “Giusina in Cucina”, presiederà la giuria tecnica del concorso.

Accanto a lei ci saranno chef professionisti, chiamati a valutare le preparazioni dei giornalisti in gara. Le portate verranno giudicate non solo per il gusto ma anche per presentazione e originalità, elementi che negli anni hanno reso il concorso particolarmente creativo.

Alla giuria tecnica si affiancherà una giuria popolare, composta da espositori e ospiti di Travelexpo, che parteciperanno alla valutazione delle ricette presentate durante la serata.

Nel corso dell’evento Giusi Battaglia riceverà anche la targa di Magnifico del Turismo 2025, riconoscimento che non aveva potuto ritirare durante la cerimonia della Giornata Mondiale del Turismo del 27 settembre 2025.

Giornalisti ai fornelli: come partecipare

Come da tradizione, Penne all’Agrodolce è aperto esclusivamente agli operatori dell’informazione. Possono partecipare giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e studenti universitari iscritti alle facoltà legate ai diversi ambiti della comunicazione.

Il concorso rappresenta uno dei momenti più conviviali della manifestazione, capace di unire turismo, informazione e cultura gastronomica. Una tradizione che negli anni ha trasformato giornalisti e operatori dell’informazione in veri cuochi per un giorno, pronti a sfidarsi con mestoli e padelle nella serata inaugurale dell’evento.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale di Travelexpo.