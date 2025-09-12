E’ ancora incagliato nella secca della Formica a Porticello il peschereccio greco Niki finito ieri negli scogli che affiorano al largo del mare di Santa Flavia. Ieri per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno cercato di aspirare l’acqua entrata nello scafo da due falle che si sono formate dopo l’impatto.

La nave è messa in sicurezza e al momento non si registrano danni ambientali. Non ci sarebbero sversamenti di carburante. La zona è costantemente monitorata.

L’imbarcazione sorvegliata dalla Capitaneria di Porto e il recupero sarà affidato ad un’impresa specializzata nel recupero delle imbarcazioni. I tempi ancora non sono stati stabiliti. Passeranno giorni prima che l’imbarcazione sarà portata via da lì. Il peschereccio stava trasportando orate di allevamento.