Un peschereccio di 45 metri si è incagliato nello scoglio Formica al largo di Porticello. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso.







L’imbarcazione finita nella secca, riportata nelle carte nautiche, ha riportato alcuni danni tra cui uno squarcio di circa un metro.

L’equipaggio dell’imbarcazione, composto da 8 membri non hanno avuto conseguenze. Le squadre dei vigili del fuoco, con i sommozzatori, e della Capitaneria di Porto intervenute per stabilizzare l’imbarcazione, evitandone l’affondamento.

Le operazioni di soccorso, ancora in corso.