Le baby gang non si fermano neppure davanti ai disabili. Un ambulante bengalese era stato pestato a sangue, con calci e pugni al volto che gli provocarono la frattura del setto nasale e la perdita di un dente, da una banda di ragazzini.

Una violenza inaudita e immotivata ai danni di un venditore ambulante originario del Bangladesh che era stata perpetrata a marzo, vicino alla stazione di Trabia. Adesso due dei giovanissimi componenti della baby gang sono stati arrestati per rapina pluriaggravata e lesioni aggravate dai carabinieri del nucleo operativo Radiomobile di Termini Imerese su disposizione del gip del tribunale dei Minorenni. Hanno 16 e 17 anni.

Dopo l’aggressione con cui il gruppo di ragazzi aveva rubato lo smartphone della vittima era scattata la fuga, ma i militari, con l’aiuto dei colleghi della Stazione di Trabia, sotto il coordinamento della Procura dei Minorenni, adesso sono riusciti a risalire all’identità dei due indagati che sono stati portati al Malaspina. Alla fine del mese di agosto, per lo stesso episodio era stato arrestato un diciannovenne di Bagheria.

La vicenda aveva suscitato molta indignazione, ma anche tanta solidarietà: proprio i carabinieri avevano deciso di regalare uno smartphone nuovo all’ambulante per consentirgli di comunicare con la sua famiglia.