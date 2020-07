La decisione

I giudici della prima Sezione del Tar di Palermo (Calogero Ferlisi, presidente, Aurora Lento e Sebastiano Zafarana) hanno accolto i ricorsi delle aziende che avevano presentato ricorso contro il Piano regionale di tutela della qualità dell’aria. Un provvedimento, fortemente contestato da Confindustria, che, nelle intenzioni dell’amministrazione del presidente Nello Musumeci, avrebbe dovuto ridurre le emissioni in atmosfera attraverso una serie di paletti imposti alle imprese. Contro questo piano, si sono schierati colossi come Isab e Sasol, i cui stabilimenti si trovano nella zona industriale del Siracusano, il secondo polo petrolchimico d’Europa, peraltro al centro di alcune inchieste, tra cui l’ultima denominata No Fly sulla qualità dell’aria. I ricorrenti contestano alla Regione di aver suddiviso il territorio regionale in zone troppo ampie e disomogenee, accorpando aree geografiche molto diverse. Ed il pronunciamento del Tar segna un punto a favore delle aziende.

In particolare, l’Isab, nel suo ricorso, ha indicato che l’applicazione del Piano avrebbe effetti dispendiosi solo su poche aziende industriali, “a fronte del fatto che le problematiche maggiori di inquinamento riscontrate sono invece riconnesse al traffico veicolare”. Nel dettaglio, il colosso petrolifero sostiene che le misure del Piano “non sono realizzabili tecnicamente, oppure potrebbero essere realizzati con costi esorbitanti e sproporzionati, ma senza un corrispondente beneficio in termini di miglioramento della qualità dell’aria”. Nel provvedimento del Tar di Palermo è indicato che “la raffineria avrebbe già svolto e starebbe svolgendo gli interventi di adeguamento previsti” dal ministero dell’Ambiente.

E poi c’è la questione dei dati relativi all’inquinamento. “Una seconda considerazione – si legge nel provvedimento del Tar – è che la Regione non dispone dei dati necessari per stabilire con certezza se e dove ubicare le attività di monitoraggio in siti fissi, e ciò è una diretta conseguenza del fatto che non è stata effettuata la classificazione del territorio sulla base della verifica delle soglie di valutazione inferiore e superiore”. Insomma, la rete di rilevamento sarebbe un vero colabrodo. “Ed ancora il Rapporto annuale sulla qualità dell’aria 2015 allegato al Piano evidenzia come molte delle stazioni di misurazione non raggiungano i valori di efficienza previsti”. Ed a tal proposito, “anche il ministero dell’Ambiente nelle osservazioni al Piano ha rilevato l’inadeguatezza della rete di monitoraggio”.