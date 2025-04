I carabinieri della Compagnia di Monreale hanno arrestato un uomo di 34 anni di Altofonte accusato di avere picchiato la compagna di 33 anni. La donna è stata trasportata in ospedale. La prognosi è di 15 giorni.

L’aggressore è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli mentre per la vittima è stata attivata la procedura prevista dal codice rosso.

Guida in stato di ebbrezza sei denunciati

I carabinieri hanno denunciato sei automobilisti risultati positivi all’alcooltest nel corso di controlli nel territorio di Monreale. Per altri cinque la denuncia è scatta perché trovati alla guida senza patente. Altri sette tra i 18 e i 43 anni sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish e sono state segnalate alla prefettura di Palermo in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici. Durante i controlli sono state complessivamente identificate 95 persone, controllati 34 veicoli. eseguite 5 perquisizioni ed elevate 6 contravvenzioni al codice della strada.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno quotidiano nella tutela della sicurezza pubblica, con un’azione costante e capillare sul territorio. Prevenzione, controllo e intervento tempestivo restano gli strumenti fondamentali per garantire legalità, protezione delle fasce deboli e rispetto delle regole.