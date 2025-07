La polizia di Stato ha arrestato un minore accusato di rapina aggravata in concorso e di un 41enne per il reato di rapina impropria. Il minorenne di 15 anni è stato arrestato per una rapina compiuta ad un commerciante che ha un negozio di alimenti e bibite in via Roma a Palermo.

In tre hanno preso a calci e pugni il negoziante che era intervenuto in soccorso di un dipendente anche lui aggredito. Nel corso della colluttazione al titolare è stato rubato il cellulare. I tre rapinatori si sono diretti verso il mercato Ballarò.

La zona è stata circondata dalla polizia che in via Rua Formaggi ha bloccato uno del branco. Indagini sono in corso per risalire ai complici. L’uomo di 41 anni è stato arrestato dopo un inseguimento in via Gioacchino Rossini.

I poliziotti lo hanno fermato mentre era inseguito da una donna, una commessa di un negozio che era stata strattonata dal malvivente che era riuscito a fuggire con un costoso profumo Dior. Gli arresti sono stati convalidati dal gip.