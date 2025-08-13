Incendi, pioggia e grandine nel Palermitano. In questo giorno di agosto i vigili del fuoco, i forestali, carabinieri e protezione civile sono impegnati nello spegnimento di diversi roghi e appiccati a Belmonte Mezzagno non lontano dal centro abitato, a Misilmeri in contrada Roccabianca, a Bolognetta in contrada Lordica a Marineo nella Rocca.

Sono incendi che stanno distruggendo ettari di macchia mediterranea.

Di contro mentre nel capoluogo e in diverse zone della provincia si boccheggia per il caldo a Roccamena, Prizzi e nel corleonese si è abbattuto un violento temporale con la grandine.