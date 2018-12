La pioggia caduta abbondantemente nella notte ha provocato disagi ai palermitani. Numerosi gli interventi per allagamenti nelle strade nella zona orientale della città.

Tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco nella zona dell’Addaura e del cimitero dei Rotoli. Disagi per auto rimaste impantanate anche nei comuni di Bagheria, Casteldaccia e Ficarazzi.

La Protezione civile regionale ha diramato per la Sicilia settentrionale un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per la giornata di domani. In considerazione della previsione di venti da forti a burrasca, il dirigente del settore del Verde del Comune di Palermo ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini.