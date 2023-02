È stata inaugurata, a 30 anni dalla prima inaugurazione, la nuova area di emergenza del Policlinico di Palermo. Una festa oggi nei nuovi locali, un unico monoblocco, di quasi quattromila metri quadrati, dotato di nuova tecnologia e con una suddivisione degli spazi concepita per assicurare rapidamente al paziente tutte le cure e i trattamenti di alta specialità. Ma la polemica è dietro l’angolo.

Un pronto soccorso “accogliente e completo”

Schifani ha sottolineato come il Policlinico di Palermo si doti finalmente di un pronto soccorso “accogliente e completo di sale operatorie e di degenza chirurgica post-operatoria. Un’area di emergenza-urgenza nuova e all’avanguardia”, sottolineando come si sia “riusciti a dare un’accelerata e una spinta decisiva al completamento dei lavori, grazie alla proficua collaborazione tra Università degli studi di Palermo e impresa esecutrice”. Schifani ringrazia anche il commissario Salvatore Iacolino “per il grande impulso dato in questi mesi per l’accelerazione nel completamento dei lavori”.

La storia tormentata per arrivare al’inaugurazione

I lavori della nuova area di emergenza, iniziati nel marzo 2021 con una durata prevista di 4 mesi, sono stati appaltati dalla struttura commissariale regionale per l’emergenza Covid. Dopo alcuni rinvii nel dicembre scorso le opere sono riprese a ritmo serrato consentendo l’apertura di oggi. Il costo affrontato dalla Ragione Sicilia è complessivamente di circa sei milioni di euro mentre l’azienda ha impegnato altri 500 mila euro del proprio bilancio per ulteriori opere complementari. Il plesso è realizzato su isolatori sismici e di impianti che garantiscono la continuità di esercizio anche sotto sollecitazioni sismiche. Tra le innovazioni, anche un sistema ad aria compressa che in pochi secondi trasporta, attraverso un tubo di 25 millimetri di diametro, le provette con i campioni ematici da analizzare dal pronto soccorso al laboratorio di analisi, distanti 600 metri. Il pronto soccorso ha 3 sale codici verdi e gialli e 2 sale codici rossi, e un’area di osservazione breve intensiva dotata di 10 postazioni ad alta tecnologia di monitoraggio e supporto emodinamico e respiratorio.

Tante strutture moderne

Tra le altre opere 24 posti letto di terapia intensiva polivalente, post-operatoria e neurorianimazione ad alta tecnologia e informatizzazione: è attiva anche la cartella digitale full data. Sono state realizzate anche 4 nuove sale operatorie, dotate di strumentazioni di ultima generazione, e 26 nuovi posti di degenza chirurgica ad alta complessità che si aggiungono ai dieci posti letto di chirurgia vascolare già presenti. L’Area radiologica è dotata di diagnostica avanzata di imaging di ultima generazione. Entro il 18 marzo sarà attivata la nuova Tac 128 slices, mentre il telecomandato per gli esami di radiodiagnostica entrerà in funzione il 7 marzo. All’esterno è stata realizzata una zona coperta per il comfort dei familiari dei pazienti attrezzata con panchine, un tavolo, e distributori di bevande e snack.

La verità dell’ex del già Soggetto Attuatore

Una struttura d’avanguardia quindi nel nuovo pronto soccorso del Policlinico di Palermo su cui ha lavorato anche dell’ingegnere Tuccio D’Urso, commissario attuatore per l’emergenza Covid-19 che adesso racconta la “sua verità” sulla vicenda. D’Urso racconta diaver preso in consegna i locali del pronto soccorso nel gennaio del 2021. “Erano stati dichiarati da demolire dalla commissione di collaudo istituita dal Policlinico – racconta -: il luminare indicatomi sempre dall’ Università per gli interventi di riqualificazione, mi consegna un progetto dal costo di 3 milioni di euro, costo superiore alla stessa demolizione e ricostruzione”. D’Urso continua evidenziando che aveva trovato il cortile interno invaso dai liquami provenienti dai reperti di terapie intensiva, con l’aggravante che fra questi liquami veniva trattata l’aria immessa nello stesso reparto oltre alle tracce di almeno quattro clochard ne seminterrato e all’asportazione delle tubazioni in rame dei gas medicali. “Questa era la situazione che avrebbe convinto qualunque tecnico di mia conoscenza a portare velocemente le carte alla magistratura inquirente perpetuando quella situazione in eterno”, dice.

I problemi trovato al Policlinico

D’Urso dice di aver comunque deciso di andare avanti dopo essersi consultato col l’ex presidente Musumeci e con l’allora assessore Razza sottolineando anche “le difficoltà della situazione finanziaria non certo brillante dell’impresa vincitrice della gara”. “Abbiamo risolto il problema strutturale spendendo appena 70 mila euro, e oggi quell’edificio è tra i più sicuri della città di Palermo, abbiamo rifatto per intero gli impianti di adduzione di gas medicali, rimettendo a norma, prima non lo erano, tutto il sistema di adduzione dei gas medicali del Policlinico, abbiamo dotato di 17 posti di terapia intensiva ultra moderni abbiamo rifatto per intero gli spogliatoi del personale medico e paramedico di tutto il complesso polichirurgico, messo in sicurezza sotto il profilo dell’antincendio tutti i reparti consegnati”.

Restano alcuni problemi

“Ci sono stati ritardi?”, si chiede l’ex commissario, sottolineando come il Policlinico non abbia “attrezzato il pronto soccorso né di impianti radiologici né della Tac – continua D’Urso -. Oggi i pazienti che arrivano dopo un primo trattamento devono essere messi in ambulanza e portati in radiologia; roba da terzo mondo, figuratevi un politraumatizzato dopo un incidente stradale”. “Il Policlinico – continua ancora – non ha poi completato il reparto di emodinamica del secondo piano necessario al trattamento degli infartuati o dei colpiti da ictus. C’è poi il problema delle sale operatorie in cui manca un moderno filtro fra pazienti e operatori esterni per l’ accesso alle sale”.

In progetto c’erano 5 nuovi pronto soccorso

D’Urso si sofferma anche alla situazione dei pronto soccorso dell’intera città. “Restano nel cassetto 5 pronto soccorso della città di Palermo, nuovi o da ristrutturare, in particolare: il nuovo complesso infettivologico da ubicarsi al CTO, con un pronto soccorso nuovo di zecca posto al piano terra. La completa ristrutturazione del pronto soccorso del Cervello, con un intero piano dedicato alla terapia sub intensiva e intensiva. La totale ristrutturazione del pronto soccorso di Villa Sofia anche per eliminare l’ignobile attesa di decine di pazienti accampati nei corridoi. Il nuovo pronto soccorso pediatrico sempre di Villa Sofia. Infine il nuovo pronto soccorso dell’Ospedale dei bambini per ristrutturare integralmente quello esistente”. D’Urso sottolinea come in progetto c’erano 5 nuovi pronto soccorso “tutti progettati e finanziati di cui non si ha più traccia”.