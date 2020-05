Il bambino aveva approfittato della pennichella del fratello e aveva rubato la Lamborghini di famiglia

Immaginate la sorpresa del poliziotto andato a controllare la Lamborghini appena fermata su una autostrada dello stato americano dello Utah, quando alla guida ha trovato un bambino di soli 5 anni!

L’auto stava viaggiando a quasi 90 km all’ora, nell’area metropolitana di Ogden dello Utah, tenendo una andatura alquanto instabile. L’agente ha deciso di fermare il suv, sospettando che il conducente avesse problemi medici o non fosse lucido per aver assunto alcool o qualche sostanza.

Quando il poliziotto si è avvicinato alla macchina, non riusciva a vedere la testa del conducente dal finestrino posteriore. La spiegazione è arrivata in fretta. Alla guida c’era un bambino di appena 5 anni. Il piccolo ha detto all’agente stava andando in California a casa di un parente. La sua intenzione era quella di comprare una Lamborghini con i soldi, 3 dollari, che aveva nel portafoglio. La madre gli aveva detto che non voleva comprargliela e lui era intenzionato a fare da solo, a quanto pare. Piccolo, ma determinato.

Quando il bambino è stato riaccompagnato a casa, i famigliari hanno spiegato che il piccolo fuggiasco era stato affidato alla vigilanza del fratello maggiore, ma quando quello si è addormentato, lui ha preso le chiavi della macchina ed è partito in direzione California. E’ riuscito a percorrere “soltanto” tre chilometri, prima di essere fermato dalla polizia. fortunatamente, senza causare incidenti o fare del male ad alcuno.

Al momento non sono state emesse denunce nei confronti del bambino o della sua famiglia. La polizia stradale dello Utah trasmetterà comunque la segnalazione all’ufficio del Procuratore della contea di Weber.