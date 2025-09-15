Si sono concluse ieri sera le operazioni di disincaglio e trasferimento presso il porto di Termini Imerese del peschereccio Niki battente bandiera greca che la scorsa settimana durante la navigazione ha impattato, per cause ancora da accertare, contro gli scogli della “Secca della Formica” all’imboccatura del porto di Porticello.

La motonave Niki, lunga circa 50 metri, è di quasi 500 tonnellate di stazza stava trasportando un carico di circa 7 tonnellate di orate, aveva anche nelle stive circa 60 tonnellate di carburante, rappresentando un potenziale pericolo per l’ambiente marino. La nave nell’urto con i massi della secca ha subito degli squarci che hanno rapidamente fatto allagare alcuni compartimenti pregiudicandone la stabilità e la galleggiabilità.

Grazie all’intervento di sommozzatori di società specializzate, sotto la costante vigilanza del personale della Guardia Costiera, anche con l’ausilio di speciali droni dotati di telecamere in grado verificare la presenza di idrocarburi o sostanze inquinanti, hanno tamponato le falle con strumenti e mezzi temporanei ed infine con l’ausilio di potenti pompe aspiranti hanno disincagliato la nave.

Ieri sera il peschereccio scortato dalle motovedette di capitaneria e vigili del fuoco ha raggiunto il porto di Termini Imerese ormeggiando in sicurezza presso la diga foranea. Durante tutto l’evento non è stata registrata alcuna perdita di idrocarburi. Nei prossimi giorni il personale militare della Guardia Costiera inizierà le verifiche per stabilire con certezza le cause dell’incaglio e le eventuali responsabilità.