La situazione a Palermo

Il trend di aumento contagi non molla Palermo e gli ospedali in affanno già nelle ultime settimane adesso non possono più accogliere i pazienti almeno nei reparti Covid che sono pieni. Lo racconta Repubblica Palermo.

Diciannove pazienti risultati positivi e con un quadro clinico che necessita il ricovero si trovano in attesa nei pronto soccorso degli ospedali Civico (otto contagiati), Cervello (altri 8), Buccheri La Ferla (2 positivi) e uno all’ospedale di Termini Imerese.

Fino a questo momento i pazienti Covid sono separati dal resto degli ammalati ma certamente questa rimane una situazione di difficile gestione.

L’unica soluzione che si prospetta è quella di far entrare in funzione di nuovo il Covid hospital di Partinico o per adibirlo tutto a pazienti affetti da Coronavirus con una disponibilità quindi di 90 posti escluse le terapie intensive. l’entrata in funzione dell’ospedale di Partinico. Due le possibilità: la prima che venga tutto adibito ai pazienti Covid e in questo caso i posti a disposizione sarebbero circa 90 esclusi quelli di terapia intensiva e sub intensiva.

La seconda possibilità per andare incontro ai sindaci del comprensorio totalmente in disaccordo con questa possibilità sarebbe quella di mantenere attivo il pronto soccorso per tutti i malati e quindi i posti diminuirebbero offrendo una disponibilità di cinquanta unità.

Quest’ultima opzione è forse quella più percorribile almeno per ora perchè altrimenti l’intera area rimarrebbe senza un presidio d’emergenza. Per questo motivo è quasi certo che Partinico rimarrà un ospedale misto con la divisione dei posti letto fra Covid e patologie tradizionali. Con questa situazione si potrà tirare un sospiro di sollievo ma purtroppo non per molto tempo. Se il tasso dei contagiati con necessità di ricovero rimarrà quello delle ultime settimane i posti si esauriranno in non più di dieci giorni.

Una situazione che fa i conti con i dati. Palermo rimane la provincia in testa al contagio con 62 nuovi positivi, nelle ultime 24 ore, seguita da Catania con 36 e da Trapani con 14. A Caltanissetta si registrano 10 nuovi casi a Caltanissetta, 6 casi ciascuno nelle province di Agrigento e Ragusa, 4 nel Messinese e uno del Siracusano. Nel complesso sono 140 i nuovi positivi registrati nell’isola.