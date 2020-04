Auto in direzione dell'autostrada Palermo Mazara del Vallo

Per uscire in direzione dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo o per andare verso viale Strasburgo da questa mattina c’è un posto di blocco dei carabinieri.

Controllano tutte le auto che passano. Verso il pomeriggio si sono formate lunghe code di auto. Gli automobilisti attendono di essere controllati uno per uno e dimostrare che la loro uscita sia indispensabile.

Si sono formate lunghe code come dimostrano le foto che sono arrivate in redazione spedite dai palermitani indignati per vedere quante auto sono in giro nonostante l’emergenza coronavirus.