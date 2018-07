Indaga la polizia

Ha prelevato questa mattina dei soldi in banca. Stava tornando a casa quando due giovani che l’hanno seguita l’hanno picchiata e rapinata.

Terribile mattina per una donna che è stata picchiata nel pianerottolo dell’abitazione in via Giuseppe Puglisi.

I due giovani l’hanno strattonata e fatta cadere dalle scale. Sono riusciti a strapparla la borsa con dentro i soldi appena prelevati.

I due sono fuggiti. La vittima ha iniziato ad urlare e sono arrivati gli agenti di polizia.

Sono in corso del indagini per risalire ai due rapinatori.

La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato l’ingresso e la fuga dei due dallo stabile.