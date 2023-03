La nave Grimaldi Europa Palace che collega Palermo con Cagliari è ferma nel porto di Palermo. Sarebbe dovuta salpare per la Sardegna alle 9 di questa mattina. A bordo ci sono gli agenti della Mobile e la polizia Scientifica.

Non è ancora chiaro cosa abbia impedito la partenza dell’imbarcazione. Secondo le prime informazioni gli agenti della squadra mobile sono a bordo per indagare su un presunto caso di violenza sessuale.

La nave sarebbe ferma a bordo per un presunto caso di molestie sessuali. L’aggressione sarebbe avvenuta ieri, mentre l’imbarcazione Europa Palace era in navigazione da in direzione del capoluogo siciliano.

Giunta al porto di Palermo, la donna si è recata al pronto soccorso, denunciando le presunte molestie. Gli agenti della squadra mobile arrivati al porto stanno cercando di ricostruire quanto successo.