E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Danilo Priori, 53 anni, trovato morto nella camera di un hotel di Isola delle Femmine che aveva prenotato per tre notti. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno effettuato alcuni accertamenti prima dell’arrivo del medico legale per l’ispezione cadaverica. Priori, presbitero dell’arcidiocesi de L’Aquila.

Il sacerdote era in vacanza in Sicilia. Don Danilo Priori è stato visto per l’ultima volta la sera precedente del decesso. Era rientrato in camera, non ne sarebbe uscito né avrebbe ricevuto qualcuno nella sua stanza. Ad accorgersi della presenza del cadavere all’interno della doccia sarebbero stato i dipendenti della struttura ricettiva che erano entrati in camera per le pulizie.

La procura ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicinale del Policlinico per eseguire l’autopsia. Non c’erano segni di violenza e nemmeno segni di efferazione. L’esame sarà eseguito per accertare le cause del decesso.

“Siamo tutti addolorati – dice don Claudio Tracanna, responsabile della comunicazione sociale per l’arcidiocesi de L’Aquila – per questa scomparsa prematura. Don Danilo faceva parte della nostra diocesi ma da anni era più qui con noi. Era entrato in quiescenza ed era tornato a Roma per motivi personali. Voglio esprimere il cordoglio del nostro cardinale e di tutta la comunità clericale per la scomparsa di un prete apprezzato che ha dato in vita la sua testimonianza”.