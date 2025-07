Gli agenti della polizia municipale e i carabinieri hanno sequestrato il locale Malox in piazzetta della Canna. Secondo quanto accertato nel corso del controllo da parte dei vigili urbani e dei militari giunti dopo le proteste dei residenti è emerso che il locale si sarebbe appropriato di tutta la villetta comunale recintandola e qui installava un gazebo e del cortile della Stufa anche questo spazio comunale chiuso con un cancello. Sono stati contestati alcuni lavori edili realizzati in modo abusivo.

Sono stati sequestrati 25 tavoli; 75 sedie; panche; 5 ombrelloni, circa 50 fioriere, tre stufe a fungo per esterno, un proiettore professionale, amplificatore e diffusori professionali.

Sono state elevate sanzioni per 10 mila euro e il titolare è stato denunciato per invasione del suolo pubblico, per avere deturpato cose di interesse pubblico, danneggiamento, per avere tenuto alimenti in cattivo stato di conservazione, per fronte nell’esercizio del commercio, per vendita di sostanze alimentari non genuine e perché in assenza di autorizzazione eseguiva lavori edili su area sottoposta a vincolo monumentale.