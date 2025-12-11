Adesso è ufficiale: la cucina italiana è Patrimonio UNESCO” – Lo chef Gianvito Gaglio: «Non è un premio, è una responsabilità»





La notizia non lascia spazio a interpretazioni: la cucina italiana è stata riconosciuta Patrimonio Immateriale UNESCO. La candidatura, lanciata dal governo italiano nel 2023, oggi diventa un sigillo mondiale sulla nostra identità gastronomica.

Un successo storico, certo.





Ma anche un esame che comincia adesso. Per capirne la portata, abbiamo parlato con Gianvito Gaglio, uno degli interpreti più lucidi della cucina mediterranea contemporanea.

E per lui, che ha costruito la sua formazione nelle cucine dove si diventa cuochi “sul serio”, questo riconoscimento è tutto fuorché una celebrazione comoda.