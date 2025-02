“Quattro agenti penitenziari sono rimasti feriti all’Ucciardone mentre cercavano di contenere una tentativo di aggressione tra detenuti”.

Lo comunica Maurizio Mezzatesta segretario nazionale Cnpp che ribadisce, dopo le ultime aggressioni, che la nona sezione dovrebbe essere chiusa. “E’ un vero inferno – aggiunge Mezzatesta – Il personale in servizio non può gestire continui eventi critici, non ultimo quello altrettanto grave di una aggressioni ai danni di un medico, infermiera e un agente.

Per il sindacato la misura è colma, per intervenire verosimilmente ci deve scappare il morto. Gli agenti da anni, sovraccaricati di lavoro, stressati e abbandonati in una struttura non a passo con il lavoro da svolgere”.

Per il sindacato sono stati inascoltati i campanelli d’allarme sistematicamente segnalati. “Anche oggi si è rischiato come ogni giorno. Siamo in attesa di conoscere lo stato di salute del personale coinvolto accompagnati d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118 – conclude il sindacalista – Questa volta non staremo a guardare o aspettare i prossimi feriti, la Nona è da chiudere ci appellato alle massime autorità siamo sfiniti, abbandonati e costantemente aggrediti”.