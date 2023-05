Festa al Foro Italico di Palermo: torna il concertone di Radio Italia

Dopo il grande successo registrato nel 2019 e dopo la data milanese del 20 maggio 2023, Radio Italia Live – Il Concerto torna anche a Palermo: l’attesissimo evento si terrà al Foro Italico venerdì 30 giugno alle 20.40. Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo e città metropolitana di Palermo, l’evento sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, comici, attori e conduttori ironici e dallo stile inconfondibile, grandi amici di Radio Italia. nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la conduttrice Daniela Cappelletti. anche quest’anno la sigla iniziale di Radio Italia Live – il concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino. durante il preshow, previsto un momento di esibizione di Luca Ravenna, lo stand-up comedian dei record.





























Radio Italia 2023 a Palermo. il cast

Protagonisti sul palco con la Radio Italia Live orchestra diretta dal maestro Bruno Santori: Blanco – Boomdabash – Diodato – Emma – Irama – Levante – Ligabue – Marracash – Mr. Rain – Paola & Chiara – Max Pezzali – Rkomi – Rocco Hunt – Sangiovanni.

Sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive. Sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Le parole del sindaco Lagalla

Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo: “Il Comune nell’ultimo anno sta rilanciando gli spettacoli e i grandi eventi in città e “Radio Italia Live – Il Concerto” sarà certamente una delle grandi manifestazioni, un fiore all’occhiello dell’estate in musica a Palermo. Per questa ragione, il mio ringraziamento va a Radio Italia, che ha voluto puntare ancora su Palermo per questo grande evento, con la quale c’è stata una proficua collaborazione che regalerà il concerto al Foro Italico ai palermitani e, sono sicuro, anche a tanti appassionati che arriveranno dal resto della Sicilia e da altre parti d’Italia. Questa stagione estiva si preannuncia piena di iniziative che coinvolgeranno non solo i luoghi tradizionali come il Foro Italico o il Teatro di Verdura. Quest’anno per la prima volta si organizzeranno eventi nei locali esterni dei Cantieri Culturali della Zisa e al Velodromo. Anche lo stadio verrà adibito per il concerto di Vasco Rossi che avrà due serate di intrattenimento”.

Nel cast anche Rocco Hunt

Nel cast anche Rocco Hunt, emozionatissimo di partecipare ad un grande evento come questo. “Per me è una bellissima esperienza, nel 2019 quando sono salito sul palco di Radio Italia per cantare il mio singolo Benvenuti in Italy non avevo molti successi. Mi promisi: quando verrò qui porterò delle hit e farò cantare tutti. Sono stato anche sul palco al Politeama per il 23 maggio e per me è stato un momento molto importante. Avrò l’onore di esibirmi anche ai Cantieri Culturali della Zisa ad agosto. È un’estate in cui porterò il nome di Palermo nel mio cuore”.

“Anche quest’anno sarà una grande festa”

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: “E tre! È la terza volta che Radio Italia Live – Il Concerto si tiene a Palermo, sono certo che sarà anche quest’anno una grande festa. Il cast che siamo riusciti a creare per l’evento è sicuramente di altissimo livello e anche in questo caso proveremo ad accontentare tutte le generazioni di nostri ascoltatori che affolleranno il prossimo 30 giugno il Foro Italico. Abbiamo iniziato il conto alla rovescia che ci porterà, tra 30 giorni, a vivere una serata di grande musica e partecipazione. Anche quest’anno ci saranno le dirette, le interviste e le prove nei giorni precedenti quindi la festa inizierà già mercoledì 28 giugno. Ovviamente ringrazio, oltre a Rai Pubblicità, il Sindaco di Palermo, l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, le istituzioni, le case discografiche, i management, ma soprattutto voglio ringraziare il nostro pubblico che sarà parte integrante dello spettacolo, così come è stato a Milano il 20 maggio scorso”.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia dichiara quanto segue: “Finalmente torniamo a Palermo con Radio Italia Live – Il Concerto! Dopo il grande successo della data milanese dello scorso 20 maggio siamo pronti ad entusiasmare anche il pubblico siciliano e tutti coloro che ci seguiranno attraverso la radio, la tv, lo streaming web, le app e i social. Nel 2019 gli eventi di Milano e Palermo hanno raggiunto una total audience di 14 milioni di persone (fonte: GroupM): in questi 5 anni non abbiamo mai smesso di crescere e quindi ci aspettiamo di fare ancora meglio. Non vediamo l’ora di sentire di nuovo il grande affetto che sa trasmetterci la Sicilia. Accanto a noi ci sarà, come per l’edizione milanese, un broadcaster d’eccezione come Sky che trasmetterà il concerto in diretta contemporanea su Sky Uno, NOW e TV8 e lo racconterà sui propri social. Sky sarà anche presenting partner. Sono molto felice perchè, anche per questa seconda data, sono tanti e prestigiosi gli sponsor e i partner che hanno scelto di essere al nostro fianco. Ringrazio Rai Pubblicità per la collaborazione e tutti coloro che stanno lavorando per il successo di Radio Italia Live – Il Concerto.”

Radio Italia ringrazia per la collaborazione lo staff dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nonché Prefettura e Questura di Palermo.