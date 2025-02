Una donna di 56 anni è stata rapinata la scorsa sera in via Messina Marine a Palermo da una ragazza. La vittima è stata strattonata, spinta per terra e derubata. L’aggressione e la rapina nei pressi del Bar del Bivio. La giovane ha afferrato la donna ed è riuscita a strapparle la borsa con dentro soldi, documenti e cellulare. Sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della vittima e iniziato le indagini per risalite alla rapinatrice.

Rapinato turista in piazza Giulio Cesare

Nottata da dimenticare per un turista degli Stati Uniti di 24 anni che si trovava a Palermo per qualche giorno di vacanza. Il ragazzo, dopo una serata passata a mangiare e bere tra i locali del centro storico, era in piazza Giulio Cesare quando qualcuno si sarebbe avvicinato di soppiatto a lui, gli avrebbe messo le mani in tasca e rubato lo smartphone. L’americano si è reso conto dell’accaduto nel giro di qualche minuto e ha chiamato i carabinieri per segnalare l’episodio. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere installate in zona.