La scuola sospende le attività

C’è una scuola che ha bloccato ogni attività a Palermo per il grave lutto che ha colpito la comunità scolastica. Due genitori distrutti per aver perso un figlio di 13 anni che sabato si è tolto la vita.

Una tragedia che si è verificata in pochi minuti. I genitori sono usciti e sono tornati poco dopo trovando il ragazzino morto. Pare che il ragazzo fosse vittima di bullismo da parte dei compagni. Lo deridevano. “Gay” gli avrebbero detto e scritto più volte.

I sanitari del 118 intervenuti in un comune nel palermitano non hanno potuto fare altre che constatare la morte del ragazzo.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertate i motivi che hanno spinto l’alunno a compiere l’estremo gesto. La dirigente scolastica non appena ha appreso la notizia ha sospeso per due giorni tutte le attività scolastiche.

Anche l’uscita didattica prevista per alcune classi è stata rinviata di alcuni giorni.

Bisogna accertare se realmente il ragazzo si sia tolto la vita proprie per le continue vessazioni subite anche da chi gli stava vicino a scuola.