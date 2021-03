Un ragazzo di 16 anni è caduto in un pozzo in cortile Chiavelli a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il ragazzino.

Il giovane è stato imbracato e recuperato. Nella caduta si è provocato diverse escoriazioni. Ad aiutare il ragazzino ad uscire sono stati anche alcuni residenti.

Il ragazzo è stato soccorso e consegnato ai sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Nella zona sono intervenuti anche i carabinieri.