Un ragazzo di 23 anni è scomparso in mare a Trappeto. L’allarme è stato lanciato da quanti si trovavano in spiaggia che non l’hanno visto più tornare a riva nella spiaggia di Ciammarita.

Sono in corso le ricerche da parte della Capitaneria di Porto, dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

È stato richiesto anche l’intervento di un elicottero per sorvolare lo specchio d’acqua dove il giovane stava facendo il bagno.