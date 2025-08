Raid vandalico alla biblioteca comunale di Carini (Palermo) in via Rosolino Pilo in pieno centro storico. Ingenti i danni con vetri spaccati, armadi e grondaie divelte.

I responsabili del Comune stanno verificando cosa hanno rubato i ladri che sono entrati. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

I commercianti e residenti si sono mobilitati in questi giorni con una petizione per chiedere maggiore sicurezza.