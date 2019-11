Le indagini della squadra mobile

La polizia di Stato ha sottoposto ad un provvedimento di “fermo di indiziato di delitto”, Francesco Mirabile, 39 anni, accusato di rapina ai danni di Ferdico di via Perez a Palermo.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura. L’uomo armato di pistola lo scorso 6 novembre è entrato nel negozio e ha minacciato il cassiere facendosi consegnare i soldi.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza gli uomini della squadra mobile sono riusciti a risalire a Mirabile a cui è stata contestata anche la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, alla quale era sottoposto dal mese di luglio scorso per altri reati.

Importante per risalire al presunto rapinatore anche le descrizioni fornite dalle vittime e dai testimoni.

I poliziotti hanno quindi scandagliato i luoghi di abituale frequentazione del ricercato, la sua e le abitazioni dei congiunti.

Gli agenti hanno trovato nei pressi dell’abitazione di Mirabile un motociclo corrispondente a quello utilizzato dal rapinatore: nel vano sotto sella del mezzo vi erano un casco ed uno scaldacollo identici a quelli indossati dal malvivente durante la consumazione della rapina.

Gli agenti sono entrati nella sua abitazione, da cui lo stesso si era allontanato rendendosi irreperibile e violando la contempo le prescrizioni della Sorveglianza Speciale, dove, a ulteriore conferma dei loro sospetti, è stato rinvenuto un giubbotto di colore nero corrispondente a quello indossato dall’autore della rapina e ripreso dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio, con all’interno di una tasca le chiavi del motociclo parcheggiato nei pressi di casa sua e risultato di sua proprietà.

La ricostruzione dell’episodio e i gravi e concordanti indizi raccolti dagli agenti a carico di Mirabile quale autore di quella cruenta rapina, sono stati condivisi dalla procura che ha emesso nei suoi confronti l’odierno provvedimento di Fermo.

Mirabile è stato rintracciato in via Volturno, sorprendendolo con un borsone colmo di indumenti ed effetti personali, con cui era evidentemente in procinto di darsi alla fuga.

Mirabile è stato portato nel carcere “Lorusso” di Pagliarelli.