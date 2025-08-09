Rapina in un negozio in corso Tukory a Palermo. Tre banditi sono entrati nel minimarket “Vai vai”, col volto coperto e che sono riusciti a portare via i soldi contenuti nella cassa. Poi sono fuggiti via in direzione dell’ospedale Policlinico.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentito i titolari del market per cercare di risalire agli autori del colpo.

Rapina da Ferdico a Villabate

Momenti di paura per una rapina messa a segno in un negozio Ferdico a Villabate. Due uomini con il volto coperto, camuffato con una sciarpa e indossando il casco, sono penetrati all’interno del punto vendita Ferdico di corso Vittorio Emanuele, una delle arterie centrali del paese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due uomini hanno fatto irruzione nel negozio di detersivi e casalinghi e si sono diretti verso la cassa.

L’irruzione è avvenuta poco prima della dell’ora di chiusura, per evitare la presenza di troppe persone nel negozio. Non erano armati, ma hanno fatto capire ai dipendenti che avevano delle pistole nascoste, pronte a tirarle fuori se necessario. Hanno minacciato un dipendente e si sono fatti consegnare l’incasso frutto dei guadagni della giornata. La somma prelevata non è stata ancora quantificata. I due hanno usato poche parole ma sono stati rapidi e veloci.

Dopo essersi impossessati del bottino, hanno fatto perdere le tracce in poco tempo e si sono dileguati a piedi verso un mezzo parcheggiato non lontano per allontanarsi dalla scena del crimine. Non è escluso che fuori ci fosse un complice ad attenderli.

Dopo la paura iniziale e superati i momenti di choc, i dipendenti sono riusciti a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i carabinieri della stazione locale. I militari hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni. Sono state anche acquisite le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza di riuscire a risalire all’identità dei due autori.

Furti di vestiti al Forum

Furti di vestiti al centro commerciale Forum. E’ stata denunciata una donna che, come ricostruito dai militari, era entrata nel negozio Ovs che si trova all’interno del centro commerciale per fare shopping, ma senza pagare. E’ stata bloccata mentre cercava di portare via diversi capi di abbigliamento.