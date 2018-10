Indaga la polizia

Rapina questo pomeriggio al Bingo di via Messina Marine. Un uomo armato di coltello è entro nell’esercizio commerciale e ha minacciato i dipendenti.

Si è presentato davanti alla cassa e ha portato via circa mille euro. Un colpo di pochi minuti messo a segno mentre c’era in corso un’estrazione e dentro la struttura c’erano diversi clienti.

Dopo aver ripulito le casse il giovane, pare un palermitano, è andato via a piedi in direzione verso Brancaccio. Non si sa se ad attenderlo c’era un complice sulla moto.

Poco dopo è scattata la telefonata d’aiuto dei dipendenti alla polizia. Sono iniziate le indagini e le ricerche del rapinatore.

Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.