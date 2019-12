Un giovane di 23 anni e un minorenne arrestati dai carabinieri

I dipendenti del Maxim bar di Isola delle Femmine (Pa) hanno inseguito i rapinatori e li hanno bloccati consegnandoli ai carabinieri. Uno dei due giovani bloccati è minorenne.

I militari hanno arrestato Cristian Bellomare di 23 anni e l’altro di 17 anni accusati di avere minacciato il cassiere del bar portato via 500 euro.

Gli abiti ed il coltello usati per commettere la rapina sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro sotto un’autovettura parcheggiata. Il giovane maggiorenne è stato portato ai domiciliari il minore in un centro di prima accoglienza in attesa dell’udienza di convalida.