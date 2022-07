Rapina alla sala scommesse Goldbet in via Vaccarini a Palermo. Un uomo con il volto coperto armato è entrato nell’esercizio commerciale e ha minacciato l’impiegata facendosi consegnare l’incasso di circa 4 mila euro. Poco dopo il rapinatore è fuggito e la donna ha chiamato il numero unico di soccorso. Sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentito la donna per cercare di acquisire elementi utili per risalire all’autore del colpo.