Rapina all’Eurospin di via Calogero Zucchetto a Palermo. Un giovane a volto scoperto e armato di coltello ha fatto irruzione nel supermercato che si trova a pochi metri da via Messina Marine poco prima della chiusura.

Ha puntato l’arma contro i dipendenti e li ha costretti a consegnare i soldi dell’incasso. Circa mille euro portati via dalla cassa. I dipendenti hanno lanciato l’allarme. Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini. Poco dopo il giovane ripreso dalla telecamere sarebbe stato rintracciato e denunciato.

I video potrebbero quindi rivelarsi ancora una volta fondamentali per le indagini: pochi mesi fa, i filmati acquisiti dalla polizia dopo una rapina messa a segno al Todis di via Roccazzo, hanno permesso di arrestare cinque persone, accusate a vario titolo di furto e rapina aggravata in concorso, estorsione, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi.

La banda era fuggita dal supermercato con 2.870 euro. Quattro erano entrati nel negozio e un quinto aveva fatto da palo alla guida di una Lancia Y con la targa coperta. Grazie ai sistemi di sorveglianza la squadra mobile è risalita agli autori del colpo, indagati anche per furti di auto ed estorsione esercitata con tecnica del «cavallo di ritorno», cioè il pagamento di una somma da parte dei proprietari per riavere indietro le proprie vetture.