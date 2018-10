Indagano i carabinieri

Rapina all’ufficio postale di Belmonte Mezzagno. Due rapinatori hanno fatto irruzione nell’ufficio postale in via Papa Giovanni XXIII facendosi consegnare i soldi in cassa.

I due armati hanno minacciato i dipendenti e hanno svuotato i soldi in cassa. Il bottino circa mille euro. Poi sono fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

Lo scorso 11 maggio lo stesso ufficio postale era stato preso di mira. Solo che i carabinieri grazie ad una segnalazione al 112 sono riusciti a sventare il colpo.