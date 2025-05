I rapinatori portarono via anche la pistola della guardia giurata

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere, del gip di Palermo, nei confronti di due palermitani di 34 e 31 anni accusati di rapina pluriaggravata, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi da sparo.

Il 29 giugno del 2023 una un commando bloccava e rapinava una guardia giurata che stava trasportando plichi dalla sede di una società all’Ufficio Postale di via Alcide de Gasperi. I rapinatori portano via 110 mila euro e l’arma in dotazione al vigilante.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti di polizia, coordinati dalla procura, sono riusciti a risalire agli autori che sono stati arrestati.