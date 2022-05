Tre rapine si sono verifica a Palermo. Le indagini sui colpi sono condotte dalla polizia. La prima è stata messa a segno nel supermercato Hard Discount in via Guglielmo Borremans a Palermo.

Un uomo armato di pistola è entrato nell’esercizio commerciale e ha portato via l’incasso, circa 500 euro. Poi è fuggito via pare a bordo di uno scooter.

Il secondo colpo in una farmacia in via Salgari nella zona di Tommaso Natale. Anche qui un uomo armato di pistola è entrato nell’esercizio commerciale e si è diretto alla cassa. Ha minacciato il titolare portando via quello che c’era in cassa.

L’ultima rapina in strada in via Roma. Un uomo e una donna hanno bloccato un giovane di 20 anni di Caltanissetta con una scusa. Poi d’un tratto l’uomo ha strappato la collana d’oro al collo della vittima provocandogli delle ferite. I due sono fuggiti nelle stradine che poi portano nel mercato di Ballarò.