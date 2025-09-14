E’ stato inseguito e arrestato in pieno centro a Palermo. Prima ha messo a segno il colpo in un supermercato di via Libertà a Palermo, poi la fuga fin dentro il Giardino Inglese dove la polizia lo ha circondato e catturato.

È successo intorno alle 18 quando un uomo è entrato al supermercato Famila di via Libertà all’angolo con la via Siracusa: non è ancora chiaro se abbia utilizzato un’arma o abbia arraffato ciò che ha potuto per poi lanciarsi in una fuga precipitosa.

Dal supermercato hanno subito lanciato l’allarme: sul posto è arrivata la polizia che ha subito iniziato le ricerche che hanno condotto gli agenti fino al Giardino Inglese (intestato alla memoria dell’ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella).

Alcune volanti hanno presidiato i lati del parco mentre gli altri colleghi sono entrati e hanno circondato l’uomo che non ha avuto altra scelta se non arrendersi.