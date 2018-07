E’ entrato in casa con una scusa. Poi ha rovistato in casa e ha portato via 7 mila euro che la donna aveva prelevato in banca con diversi prelievi.

Il colpo è stato messo a segno in via Lombardia a Palermo. Il bottino di settemila euro.

L’uomo alto e corpulento è sembrato colpire in modo chirurgico, come se sapesse che in quella casa ci fossero dei soldi.

Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno soccorso la donna e raccolto la denuncia di quei momenti terribili.

Non si sa ancora se la donna sia stata colpita o ferita nella rapina.

Indagini sono in corso.