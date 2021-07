Rapine in casa nelle ville di Mondello

Un colpo fallito ed un secondo andato a segno

Giovane di 27 anni fermato con la refurtiva del secondo colpo

L’operazione delle volanti del Commissariato Mondello

Il giovane è residente in via Castelforte, non lontano dalle ville delle sue ‘vittime’

Sarebbe responsabile di alcune rapine anche tentate nelle ville della Palermo bene fra Mondello e i residence di vi Principe di Scalea. Una sorta di terrore degli abitanti di queste ville visto che faceva letteralmente irruzione nelle case abitate senza curarsi della presenza di persone. In un caso sarebbe stato messo in fuga dalle urla della padrona di casa che se lo è trovato di fronte.

Le accuse mosse dalla polizia ad un 27enne

La Polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 27 anni accusato proprio di almeno due rapine in villa in via principe di Scalea a Mondello. Si tratterebbe di un colpo tentato e di uno riuscito. In un primo colpo il giovane era stato messo in fuga dalle urla della donna che se lo è trovato in casa. In soccorso della donna era intervenuto un parente.

A segno il secondo colpo

Nel secondo colpo il giovane sarebbe, invece, riuscito ad andare a segno. Il 27enne, che è residente in via Castelforte, sarebbe riuscito a rapinare dentro la sua stessa abitazione un anziano che avrebbe sorpreso nel sonno. Sotto minaccia si sarebbe fatto consegnare 200 euro e un pc portatile.

Le fasi dell’arresto

Ma il colpo andato a segno non è stato un ‘buon affare’ per il rapinatore che non è riuscito a godersi la refurtiva. Il giovane è stato, infatti, bloccato dalle volanti del commissariato Mondello nei presso del Charleston con ancora la sacca con il computer portato via da casa dell’anziano. Un elemento che adesso è considerato una prova delle sue responsabilità e dunque acquisto fra gli elementi d’accusa