La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza, emessa dal gip di Palermo, con cui è stata applicata la custodia in carcere nei confronti di D.F. 36 anni e Z.G.B. di 34 anni ai domiciliari nei confronti di M.G., 39 anni, accusati rapine pluriaggravate.

I tre indagati sarebbero i responsabili di due violente rapine commesse a settembre e ottobre del 2023 in strada per impossessarsi di orologi Rolex indossati da automobilisti. Nel corso degli arresti ci sono stati momenti di tensione con alcuni residenti.

Uno dei tre presunti rapinatori si è scagliato contro l’auto della polizia danneggiandola.

Le indagini grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, hanno messo in luce che gli indagati, dopo aver individuato le vittime, ne monitoravano gli spostamenti a bordo di un ciclomotore, per poi aggredirle con pugni al volto non appena rimanevano incolonnate nel traffico.

Al termine delle violente azioni delittuose, gli indagati si allontanavano rapidamente dai luoghi, occultando la targa dei ciclomotori con cui avvicinavano le vittime, intestati a loro congiunti.

Ai fini dell’identificazione degli indagati – recidivi e con precedenti di polizia specifici in materia di reati predatori – le investigazioni hanno quindi valorizzato i riconoscimenti fotografici fatti da una delle vittime e da altri testimoni – tra i quali una appartenente alla polizia di Stato libera dal servizio – e gli esiti di accertamenti su un’impronta lasciata da uno degli autori, durante la colluttazione finalizzata a strappare via l’orologio.

Nel tardo pomeriggio del decorso 23 luglio, durante l’esecuzione delle citate misure cautelari, si sono registrati momenti di tensione con alcuni abitanti del quartiere in cui sono stati effettuati gli arresti, innescati dalla virulenta reazione di D.F., che ha danneggiato un veicolo di servizio.

Ristabilito l’ordine anche grazie all’intervento di altre pattuglie, alcuni operatori impegnati nell’attività sono stati condotti presso il locale Ospedale Civico, dove sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili tra i quattro ed i quattordici giorni.

Al termine delle formalità di rito, D.F. ed Z.G.B. sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale “Lorusso”, mentre M.G. è stato associato presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.