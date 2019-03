La sentenza

Respinto dal Tar di Palermo il ricorso contro la realizzazione delle nuove linee del tram presentato da un gruppo di sessanta cittadini molti dei quali iscritti all’associazione Vivo Civile di Marcello Robotti, assistiti dall’avvocato Carlo Pezzino Rao.

Il ricorso contro il Comune di Palermo e nei confronti dell’ingegnere Ruggero Cassata nella qualità di capogruppo dell’Ati costituita da ingegnere Cassata Ruggero nella qualità di legale rappresentante della società RGM S.r.l.; l’ingegnere Dino Bonadies, progettista, legale rappresentante della società Rpa Srl; ingegnere Alberto Scotti progettista, legale rappresentante della società Technital spa; ingegnere Giovanni Cassata giovane professionista della società Rgm srl, della soprintendenza ai beni culturali, l’assessorato regionale alle infrastrutture, il genio civile, il Wwf, il ministero dell’ambiente e il ministero delle infrastrutture.

I ricorrenti chiedevamo l’annullamento di tutte le delibere e provvedimenti sulle nuove linee tram a Palermo. Secondo i ricorrenti, come scrivevano nel ricorso, il provvedimento e il progetto sarebbero stati approvati senza la Valutazione Ambientale Strategica (Vas) e senza la Valutazione di Impatto Ambientale (Via).

“Andiamo avanti – dice l’assessore alla mobilità Giusto Catania – nessuna sospensione e proseguiamo con la politica sostenibile per costruire la città ecologica”.

“La decisione del Tar di respingere la richiesta di sospensiva sul progetto per le nuove linee del tram è una vittoria per i palermitani che sognano una città che punta sulla mobilità sostenibile e si proietta al futuro. Già ieri il consiglio comunale ha bocciato l’ordine del giorno presentato dal M5s proprio contro il tram, ma la decisione dei giudici conferma come l’iter seguito dal comune di Palermo sia corretto. Adesso avanti tutta sul progetto”. dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.

