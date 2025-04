In vista dell’imminente recupero dello yacht Bayesian, affondato al largo di Porticello il 19 agosto scorso, la procura di Termini Imerese ha fissato una riunione operativa con tutte le parti interessate che si terrà nella sede della capitaneria di porto di Porticello, il prossimo 7 maggio alle 10.

E’ quanto prevede l’avviso di rilievi tecnici sull’imbarcazione (assicurare che tutte le attività finalizzate all’emersione ed alla collocazione del natante sulla banchina) siano compiute in sicurezza, evitando ogni forma di inquinamento ambientale e garantendo l’integrità del relitto. E vengono definiti irripetibili perché potrebbero alterare lo stato dei luoghi (come ad esempio, la foratura di alcuni ambienti per aspirare l’acqua in essi contenuti). Successivamente, una volta che il Bayesian sarà messo in sicurezza sulla banchina, bisognerà concordare con tutte le parti sulle ulteriori attività di verifiche.

L’avviso è stato notificato agli indagati, alle parte offese e ai difensori he potranno di nominare consulenti tecnici, avendo il diritto di assistere alle operazioni, di partecipare agli accertamenti e di formulare Nell’incidente sono morte sette persone, tra cui lo stesso Mike Lynch, la figlia Hannah, Jonathan Bloomer (presidente di Morgan Stanley International) e la moglie Judy, i coniugi Chris e Neda Morvillo e al cuoco di bordo Recaldo Thomas.

La procura di Termini Imerese, che coordina le indagini con le ipotesi di naufragio colposo e omicidio colposo, ha finora iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Si tratta del comandante James Cutfield, dell’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e del marinaio inglese Matthew Griffiths.

All’incontro tra gli altri parteciperanno anche gli avvocati dei familiari del cuoco morto durante il naufragio, Thomas Recaldo. Si tratta dell’avvocato Mario Bellavista che difende la moglie del cuoco, e i legali Vincenzo Senatore, Gerardo Fariello e Gabriele Giambrone che difendo gli altri familiari del cuoco.