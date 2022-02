disagi alla borgata e nella zona di corso gelone, a siracusa

L’amministrazione comunale di Siracusa annuncia l’arrivo da Roma di 5 milioni di euro per il rifacimento della rete idrica ma le condotte continuano a rompersi. E, ancora una volta, i tecnici della Siam, l’azienda che gestisce il servizio, sono al lavoro per riparare l’ennesimo danno ma questo sta comportando interruzioni d’acqua nella solita zona, quella compresa tra la Borgata e corso Gelone, nel cuore della città.

Il guasto

Secondo quanto sostenuto dalla Siam, si è verificata una “rottura del gruppo di manovra relativo alle condotte di adduzione (ubicate in località SS124 nei pressi dell’ingresso degli ex Uffici SOGEAS) che, dal campo pozzi Dammusi, alimentano il serbatoio di Teracati”.

I disagi

L’azienda ha disposto i lavori di riparazione, che hanno comportato la riduzione della portata dal serbatoio Teracati, per cui ” si può verificare una riduzione della pressione nelle zone Borgata e corso Gelone” spiegano dalla Siam.

In serata tornerà l’acqua

Come fa sapere la Siam, “si prevede una ripresa del regolare servizio idrico nella serata di oggi, fermo restando eventuali problematiche che potrebbero scaturire in corso d’opera e che potrebbero allungare i tempi di ripresa”

I finanziamenti per il Comune di Siracusa

I finanziamenti, disposti dal Cipess, sono tre: “uno specifico, gli altri due complessivi, che ci permetteranno di

migliorare il servizio reso ai cittadini” fanno sapere il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore con delega al Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche Giuseppe Raimondo.

Interventi alla Borgata

Il Comune sostiene che saranno subito cantierabili 260 mila euro per la rete colabrodo della Borgata, tra via Mosco e via Trapani. Per gli altri due finanziamenti, il primo pari 3.176.981,73 milioni di euro, il secondo per un importo di 1.499.306,43 milioni di euro, la procedura sarà più lunga, serviranno infatti dei progetti di fattibilità.

I fondi sono destinati alla “sostituzione in campo idrico di addutrici vetuste o in cattivo stato di conservazione” che saranno individuati “alla luce di una ricognizione della rete alla quale gli uffici comunali stanno lavorando” spiegano dal Palazzo Vermexio.

“E’ estremamente importante essere presenti con ben 3 progetti in questa graduatoria nazionale i cui fondi- concludono Italia e Raimondo- ci aiuteranno a procedere ulteriormente nella direzione già avviata con il nuovo bando affidato pochi mesi fa verso una rigenerazione di qualità del servizio idrico a tutela del cittadino e dell’ambiente”.