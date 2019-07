Si è conclusa positivamente la missione romana di ieri dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Dal Ministero delle Infrastrutture, infatti, è arrivato il via libera ai due progetti esecutivi del Consorzio autostrade siciliane per la nuova pavimentazione sull’autostrada A18 Messina-Catania e sull’A19 Messina-Palermo. Ammonta a circa 40 milioni di euro il valore totale del piano di riqualificazione stradale approvato dal dirigente generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali Felice Morisco.

“Prende corpo – illustra l’assessore Falcone – un investimento da 19 milioni di euro sulla Messina-Catania, per oltre 60 km di autostrada da Giarre a Tremestieri, e da circa 18 milioni sulla Messina-Palermo, per oltre 50 km di autostrada nei due sensi di marcia da Rometta (Me) fino a Patti e Furiano. Le due arterie autostradali saranno ammodernate e messe in sicurezza rispettando su asfalti e altre opere gli standard più moderni di efficienza e qualità infrastrutturale”.

Il Governo Musumeci intende adesso accelerare sulle procedure d’appalto. “Adesso i progetti, nelle more della definizione del perfezionamento del finanziamento da parte della Regione – spiega Falcone – alla luce delle normative possono essere mandati in gara dal Cas entro agosto”.

Sottolinea ancora l’assessore alle Infrastrutture: “Così come promesso dal presidente Musumeci, stiamo rispettando in maniera perentoria la tabella di marcia degli interventi di rilancio delle autostrade siciliane. La cura voluta dalla Regione – conclude Falcone – cambierà entro i prossimi tre anni il volto delle infrastrutture gestite dal Cas, un ente che, pur tra mille difficoltà, sta risalendo la china senza esitazioni”.