L'episodio è avvenuto nella notte. Si è trattato di un semplice malfunzionamento

Notte insonne per i residenti di via Enrico Albanese, a Palermo. Intorno all’una, è scattato l’allarme antincendio all’interno della sede di Riscossione Sicilia, ente che si occupa della gestione di alcune cartelle esattoriali per conto degli uffici regionali. Sul posto sono immediatamente giunte due pattuglie della polizia di stato e un camion dei vigili del fuoco. Nello stabile però non si è registrato nessun incendio. Si è trattato infatti di un semplice malfunzionamento del sistema di sicurezza che ha fatto scattare l’allarme. A svegliare i residenti della zona sono stati però gli annunci preregistrati di evacuazione, i quali si udivano a diverse decine di metri di distanza. Ad ascoltarli negli uffici però non c’era nessuno visto che, a quell’ora della notte, i locali di Riscossione Siciliana erano completamente vuoti.

Scatta l’allarme a Riscossione Sicilia





I mezzi di soccorso hanno occupato buona parte della sede stradale di via Giovanni Ventura, la quale è quindi rimasta chiusa al traffico per alcune decine di minuti. Tanti i residenti che sono stati svegliati dal frastuono della voce registrata che avvisava dell’allarme antincendio. Un rimbombo udibile anche a diverse decine di metri di distanza. Qualcuno si è perfino posizionato sul proprio balcone per cercare di capire cosa fosse successo. Per fortuna, si è trattato soltanto di un falso allarme. Da capire cosa ha fatto scattare l’impianto di sicurezza. Intanto, questa mattina, gli uffici hanno proseguito la loro normale attività di lavoro.