Rissa la scorsa notte a colpi di spranghe, bastoni e caschi davanti alla discoteca Payone di via dei Nebrodi. Giovani se le sono date di santa ragione mentre alcune ragazze urlavano per cercare di mettere fine alla lite.

Una rissa per futili motivi, una parola di troppo, qualcuno molto ubriaco e sono partite le botte. Due gruppi sono usciti dalla discoteca e hanno iniziato a colpirsi. In un video girato da qualcuno che abita in zona avrebbe immortalato la lite.

Finito il pestaggio i buttafuori hanno fatto interrompere la musica e invitato tutti i clienti ad uscire via. Sono arrivati gli agenti di polizia che hanno messo fine alle urla e alla gran confusione che si era creata in strada.