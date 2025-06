Rissa e accoltellare a Ballarò a Palermo. I passanti hanno segnalato la presenza di un giovane ferito in via delle Pergole. Da piazza Carmine era visibile una scia di sangue. Il giovane straniero è stato trovato in una pozza di sangue dai sanitari del 118.

Sono intervenuti gli agenti di polizia

Nella lite ha avuto la peggio il giovane, che dopo essere stato ferito è scappato e ha trovato rifugio tra le automobili posteggiate nella strada che collega Ballarò a via Maqueda. Il giovane si trova ricoverato in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni.

Ieri il tribunale si è pronunciato sulla strage di Monreale

Ieri, intanto, si è tornato a parlare della strage di Monreale nata proprio da una rissa.

Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso presentato da Mattias Conti, uno dei tre giovani finito in carcere con l’accusa di concorso in strage per i tre omicidi avvenuto la notte del 27 aprile a Monreale. Si tratta del terzo arrestato per quella strage dopo Salvatore Calvaruso e Salvatore Acquisto.

Davanti al gip durante l’udienza di convalida Ivana Vassallo il giovane, difeso dall’avvocato Francesco Oddo, ha sostenuto di avere sparato solo in aria.

Le fasi

Secondo le indagini sarebbero due le fasi della rissa. La prima avvenuta a colpi di casco, bottiglie e sedie, e con colpi di pistola esplosi dall’ex pugile, “che avrebbero ucciso sicuramente due dei ragazzi”. Solo successivamente subentrerebbe Mattias Conti, seduto dietro Salvatore Acquisto, sulla moto Gs nera che appare in via D’Acquisto.

I carabinieri starebbero anche lavorando su alcuni furti che si sarebbero verificati nei giorni precedenti alla carneficina: uno dei presenti, nelle ore immediatamente successive alla pioggia di oltre venti pallottole che si è abbattuta durante la festa del Santissimo Crocifisso, ha raccontato che Turdo aveva riconosciuto uno degli autori, proprio in uno dei ragazzi dello Zen. Un altro punto di contatto che avvicinerebbe i due gruppi di giovani che si sarebbero conosciuti frequentando il mondo della movida.