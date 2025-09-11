I carabinieri comando provinciale di Palermo, hanno eseguito sei misure cautelari emesse dal gip di Palermo e gip del tribunale per i minorenni nei confronti di cinque persone di età compresa tra i 21 ed i 43 anni e di un ragazzo di 17 anni, accusati di rissa aggravata e il solo minorenne del reato di tentato omicidio.

Lo scorso 8 agosto in corso dei Mille a Palermo si è verificata una violenta rissa scoppiata per una banale lite per questioni di viabilità. Pochi minuti e i contendenti si sono colpi con caschi, mazze e coltellate.

Due persone si sono presentate poi in ospedale con ferite da arma da taglio. Le indagini, grazie ai sistemi di videosorveglianza nella zona, hanno accertato che ha colpire i due feriti in modo grave, uno ancora si trova ricoverato in terapia intensiva, è stato il minorenne.

Due uomini sono finiti agli arresti domiciliari mentre altre tre persone, tra cui uno dei feriti e una donna, sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il 17enne invece, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.