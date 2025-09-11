Il gip di Palermo Carmen Salustro ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per Giuseppe Quartararo, 21 anni, e Paolo Filippone, 43 anni, e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Francesca Mannino, 25 anni, Cristian Mannino, 27 anni e Francesco La Vardera, 25 anni. I

l gip del tribunale per i minori di Palermo Alessandra Puglisi ha disposto il carcere per un ragazzo di 17 anni. Sono accusati di avere partecipato alla rissa in corso dei Mille lo scorso 8 agosto.

Due giovani si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla in gravissime condizioni. Avevano ferite al torace e all’addome. I carabinieri intervenuti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e hanno visto l’aggressione nata per uno specchietto e perché qualcuno dei contendenti non ha voluto spostare la vettura. Due nuclei familiari che si sono affrontati.

E il ragazzo di 17 anni ha colpito con un coltello altri due giovani.